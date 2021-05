Laura Łącz wspomina Bronisława Cieślaka i wyznaje sekret. Inny aktor miał zagrać Borewicza!

Śmierć Bronisława Cieślaka zasmuciła jego fanów i kolegów z branży. Laura Łącz grała razem z aktorem w serialu „07 zgłoś się”. Aktorka ujawniła długo skrywaną tajemnicę.

Chamiec miał zagrać Borewicza

Pracę na planie aktorka wspomina bardzo dobrze. – Bardzo się lubiliśmy z Bronisławem Cieślakiem. Ten konkretny odcinek z moim udziałem kręciliśmy na Mazurach. W tym odcinku było pełno młodych, pięknych dziewcząt. Bardzo miło spędziliśmy tam czas – opowiadała Łącz w rozmowie z „Faktem”. To właśnie na planie gwiazda dowiedziała się, że w rolę porucznika miał wcielić się ktoś inny.

– Bronisław Cieślak powtarzał to często, że początkowo rolę Borewicza miał grać Krzysztof Chamiec – wyznała aktorka. Ponoć Chamiec miał jednak wówczas inną rolę w teatrze i stąd w „07 zgłoś się” głównego bohatera stworzył Cieślak. – On był bardzo dumny z tego, że finalnie były rozpatrywane tylko dwie kandydatury i wspominali to z Krzyśkiem przy każdej okazji – powiedziała Laura Łącz.

