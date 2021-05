Julia Wieniawa zdradziła, o jakiej roli marzy. Aktorka chciałaby być jak Angelina Jolie

Śpiewa, tańczy, gra w serialach i na dużym ekranie. Mogliśmy oglądać ją, jako uroczą nastolatkę w „Rodzince.pl”, prostytutkę z trudną przeszłością w „Zawsze warto” czy zbuntowaną córkę gangstera w „Kobietach mafii”. Jednak Julia Wieniawa ma wciąż apetyt na więcej. Młoda aktorka powiedziała swoim fanom, o jakiej pracy marzy.

Julia Wieniawa o wymarzonej roli. Padło nazwisko Jolie

Podczas rozmowy ze swoimi obserwatorami na Instagramie, aktorkę spytano o jej zawodowe aspiracje. „Marzy mi się wiele ról. Chciałabym zagrać coś mocnego, co byłoby dla mnie dużym wyzwaniem aktorskim. Zachwycałam się zawsze na przykład rolą Angeliny Jolie w filmie »Przerwana lekcja muzyki«. Jarają mnie też filmy historyczne. To by było coś” – przyznała Wieniawa.

Okazuje się też, że gwiazda nie przepada za oglądaniem siebie na ekranie, bo nigdy nie jest w pełni zadowolona ze swojej kreacji aktorskiej. „To mnie raczej krępuje. Zawsze mam poczucie, że mogłam to zrobić lepiej, mogłam coś zmienić” – stwierdziła aktorka.

