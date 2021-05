Książę Harry powitany niczym gwiazda rocka w Los Angeles. „Jesteście niesamowici”

„Vax Live” to charytatywny koncert, na rzecz międzynarodowej inicjatywy szczepień przeciwko koronawirusowi. Wśród gwiazd byli między innymi Ben Affleck, David Letterman, Jimmy Kimmel, Selena Gomez i Jennifer Lopez. Wszyscy prosili o równy dostęp do szczepionek dla ludzi na całym świecie. Choć na koncercie było mnóstwo gwiazd, to największy aplauz dostał książę Harry, którego wystąpienie nagrodzono owacją na stojąco.

Książę Harry na koncercie w LA. „Dzisiejszy wieczór to święto każdego z was”

– Dzisiejszy wieczór jest świętem każdego z was tutaj, zaszczepionych pracowników pierwszej linii na widowni i milionów bohaterów na całym świecie. Spędziliście ostatni rok, walcząc odważnie i bezinteresownie, aby nas wszystkich chronić – mówił książę do publiczności. Wnuczek królowej Elżbiety II dziękował służbom medycznym za ogromne poświęcenie i za to, że poświęcali się i nie raz narażali, by tylko nieść pomoc.

Na telebimach odtworzono też wystąpienia papieża Franciszka, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premiera Kanady Justina Trudeau oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden zapewniał, że współpracuje ze wszystkimi liderami na świecie, aby udostępniać jak najwięcej szczepionek i zwiększyć ich produkcję.

