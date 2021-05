Ryan Murphy wraca. „Halston” opowie o legendarnym projektancie. W roli głównej Ewan McGregor

Christine Vachon i Pamela Koffler to bardzo wpływowe nazwiska w Hollywood. Produkują filmy od ponad 25 lat. To duet stojący za nominowanymi do Oscara filmami: „Motyl Still Alice” (2014), „Daleko od nieba” (2002), „Nie czas na łzy (Boys Don't Cry)” (1999) czy „Carol” (2015). Ryana Murphy'ego również nie trzeba nikomu przedstawiać. Znany reżyser stoi za takimi produkcjami jak „Ratched”, „Wybory Paytona Hobarta”, „Pose”, „Chłopcy z paczki”, „American Crime Story: Zabójstwo Versace”, „Konflikt: Bette i Joan” czy „American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”.

O czym będzie serial Halston?

„Serial limitowany »Halston« opowiada o losach legendarnego projektanta mody (Ewan McGregor), który tworzy światowe imperium mody, będące synonimem luksusu, seksu, statusu i sławy, definiującym epokę, w której żyje – Nowy Jork lat 70. i 80. Sytuacja zmienia się, gdy wrogie przejęcie firmy modowej zmusi go do walki o kontrolę nad swoim najcenniejszym zasobem – nazwą Halston” – opisuje serial Netflix.

Kto w obsadzie?

Oprócz Ewana McGregora w roli znanego projektanta Roya Halstona Frowicka, w serii zagrała plejada gwiazd. Bill Pullman wcieli się w amerykańskiego biznesmena Davida J. Mahoneya, Rory Culkin zagra reżysera Joela Schumachera, a Vera Farmiga kobietę o imieniu Adele. Wiemy też, że gwiazda Broadwayu Krysta Rodriguez zagra legendarną Lizę Minnelli.

Data premiery „Halston”

Premiera „Halston” zapowiedziana jest na Netfliksie na 14 maja.

