Pietrzak i zespół Boys w „Szansie na sukces”. Jak oceniają odcinek internauci?

Przypomnijmy, program „Szansa na sukces” prowadzony był od 1993 do 2012 roku przez Wojciecha Manna. Następnie zastąpił go Artur Orzech, który jednak w 2021 roku postanowił odejść z show, tłumacząc swoją decyzję w mediach społecznościowych faktem, że „Pietrzak i Boysi to nie jest jego bajka”. Teraz „Szansę na sukces” prowadzi Marek Sierocki.

Pietrzak w „Szansie na sukces”



W miniony weekend wyemitowane zostały na antenie TVP1 kontrowersyjne odcinki programu. Telewizja Polska chętnie podzieliła się także skrótami epizodów w sieci. Pokazano m.in. historię dotyczącą Agnieszki Osieckiej i piosenki „Czy te oczy mogą kłamać?” oraz utworu „Żeby Polska była Polską” Jana Pietrzaka.

„Dno dna”

Jak zareagowali na nie internauci? Co ciekawe, większość wpisów pod ostatnim z filmików jest pozytywna. „Bardzo wysoki poziom dzisiejszego odcinka, tak naprawdę każdy mógłby wygrać. A piosenki super, fajnie się oglądało bardzo ten odcinek”; „Oglądałam razem z mamą i bardzo nam się podobały występy, a nowy prowadzący pozytywnie nas zaskoczył” – komentowali widzowie. Pod kolejnym wideo jest nieco gorzej, jeżeli chodzi o przychylność internautów. „DNO DNA...TANDETA...ŻENADA” – czytamy. „Pietrzak? Może kiedyś. Teraz to tuba pislamu” – dodaje kolejny komentujący.

Internauci zaczęli ponadto obstawiać w sieci, jaka gwiazda pojawi się jako następna w „Szansie na sukces”. Głosy padły m.in. na Braci Golec czy zespół Universe.

