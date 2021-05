Wielka ofensywa Marvela. Nowe superprodukcje średnio co kwartał

Przypominamy, że premiera ostatniego filmu ze świata Marvel Cinematic Universe odbyła się pod koniec czerwca 2019 roku, czyli blisko dwa lata temu. Od tamtego momentu wciąż czekamy na dalszy ciąg tej superbohaterskiej telenoweli, która porwała do kin miliony widzów i pobiła wszelkie rekordy za sprawą „Avengers: Endgame”. Świeże i dobrze zrobione seriale Disney+ wszyscy poraktowaliśmy raczej jako przystawkę przed daniem głównym.

Co Marvel Studios szykuje na ten rok?

Według najnowszych informacji ogłoszonych właśnie przez Marvel Studios, możemy spodziewać się teraz nagrody za naszą cierpliwość. Prawdziwa uczta filmowa rozpocznie się od „Czarnej Wdowy”, 9 lipca tego roku. Wrzesień to premiera „Shang-Chi” z całkiem nowym bohaterem, a listopad to „Eternals” z całą plejadą nowych postaci. Jeszcze na koniec tego roku dostaniemy też kolejny film z „Pajączkiem”. „Spider-Man” No Way Home„ wytworzył już tyle plotek i jest utrzymywany w takiej tajemnicy, że po prostu musi okazać się czymś wyjątkowym.

Rok 2022 i 2023 w MCU

W marcu 2022 roku powróci Doctor Strange, a w maju Thor. „Czarna Pantera” z podrytułem „Wakanda Forever” zaplanowana została na lipiec. Kontynuacja „Kapitan Marvel”, prawdopodobnie z udziałem serialowej Ms. Marvel, to już listopad. Rok 2023 to powrót duetu Ant-Man i Wasp oraz wyczekiwani z rosnącym zniecierpliwieniem „Strażnicy Galaktyki vol. 3”. Prawdopodobnie dostaniemy też wtedy film o słynnej Fantastycznej Czwórce. Oj, jest na co czekać.

