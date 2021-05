Gra komputerowa „Rick and Morty” jako promocja nowego sezonu? 17 minut zwiastuna

Fani serialu „Rick and Morty” nie mają wątpliwości, że jego twórcy grają w gry komputerowe. Teraz jednak możemy zobaczyć, że osoby odpowiadające w Adult Swim za promocję również nie stronią od tego rodzaju rozrywki. Trudno inaczej wytłumaczyć zgodę na 17-minutowy zwiastun, stanowiący niejako gameplay z nieistniejącej (a może jednak?) gry.

Stylizowany na retro platformówkę zwiastun przedstawia dwójkę naszych ulubionych bohaterów, przedzierających się przez hordy wrogów. Spotykają na swojej drodze przeciwników znanych z kart komiksu i odcinków serialu. Stosują też sprawdzone bronie i przede wszystkim robią to, co od dawna zapewnia im przewagę – współpracują. To najczęściej dzięki połączeniu swoich mocy udaje im się pokonywać kolejnych bossów.

„Rick and Morty” – będzie gra?

Trzeba przyznać, że zwiastun jest nie tylko oryginalny, ale i wciągający. Cały czas czeka się na to, co wyłoni się z prawej strony ekranu. Nie będziemy chyba osamotnieni, pisząc, że bardzo chcielibyśmy, by podobna gra faktycznie powstała. Kto wie, być może to coś więcej niż tylko zmyślny trailer. Może ktoś rzeczywiście pracuje już nad podobną produkcją.

