„May the 4th be with you”! Świętujemy Dzień Gwiezdnych Wojen

„Niech moc będzie z tobą”

Data Dnia Gwiezdnych Wojen wzięła się od anglojęzycznego pozdrowienia: „Niech moc będzie z tobą” („May the force be with you”), które jest wymawiane podobnie do „May the 4th be with you”. Maj z kolei jest miesiącem, w którym odbywały się wszystkie premiery epizodów sagi aż do 2015 roku, kiedy to premiera VII części „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy”, odbyła się w grudniu.

Słowa „Niech Moc będzie z tobą” po raz pierwszy wypowiedziane zostały przez Bena Kenobiego (Obi Wan Kenobi) do Luke'a Skuwalkera w filmie „Nowa nadzieja”. Sentencja jest powtarzana później przez wielu różnych bohaterów Gwiezdnych wojen.

Odniesienie do 4 maja pochodzi z 1979 roku, kiedy to brytyjski dziennikarz Alan Arnold, który również odpowiedzialny był za promocję „Imperium kontratakuje”, napisał: „Margaret Thatcher wygrała wybory i stała się pierwszą kobietą premier w Wielkiej Brytanii. Aby uczcić zwycięstwo jej partia wzięła połowę powierzchni reklamowej w London Evening News. Wiadomość ta, odnosząca się do dnia zwycięstwa, brzmiała »Niech moc będzie z Tobą, Maggie. Gratulacje«. To kolejny dowód na to, w jakim stopniu »Gwiezdne Wojny« wpływają na nas wszystkich”.

Prezent od Google dla fanów „Gwiezdnych Wojen”

Z okazji nieoficjalnego święta wyszukiwarka Google przygotowała specjalny prezent dla fanów sagi. Wystarczy wpisać w nią np. „Dzień Gwiezdnych Wojen” czy „May the 4th be with you”, a czeka nas niespodzianka.

QUIZ:

