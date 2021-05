„Lucyfer” powraca na Netfliksa! Co wiemy o kolejnej odsłonie serialu?

„Czas poznać nowego stwórcę. Lucyfer powraca w ośmiu ekscytujących odcinkach. Premiera części 2 sezonu 5 już 28 maja” – zapowiada w zwiastunie nowej części „Lucyfera” Netflix. Platforma pokazała ponadto kilka nowych fotek z serii.

„Lucyfer” – co wiemy o części 5B?

Fani oczekują na drugą część 5. sezonu głównie dlatego, że na Ziemię powrócić ma sam Bóg, grany przez Dennisa Haysberta. Wszystko wskazuje na to, że dynamika relacji Lucyfera Morningstara z jego ojcem nada ton wielu dramatom w kolejnej odsłonie. Joe Henderson, współtwórca serialu mówił już wcześniej, że fanów czeka zagmatwana historia rodzinna z niebem i piekłem w tle. "Tato wrócił do domu i nie jest zadowolony z tego, co robią jego dzieci" – stwierdził.

O nowej odsłonie mówił ostatnio także D.B. Woodside, który wciela się w Amenadiela. – Kiedy nadejdzie Bóg, zapanuje duży chaos. Rozpoczynamy dosłownie dwie sekundy od momentu, w którym skończyliśmy. Amenadiel jest kompletnie upokorzony tym, że Bóg widział, jak on się zachowywał przy swoich braciach, ponieważ jest najstarszy i powinien dawać przykład – a on tego nie robił – podkreślił.

„Lucyfer” – kiedy 6. sezon?