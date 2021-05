Spore wpadki uczestniczek „Milionerów”. Wygrały zaledwie po 1000 zł

W ostatnim odcinku „Milionerów” swoją grę o milion zł kontynuowała Magdalena Zając z Łodzi, która pracuje jako radca prawny. Spore problemy pojawiły się przy pytaniu za 10 tys. złotych.

„Milionerzy”. Mianownik w mianowniku liczby pojedynczej to mianownik. A w bierniku?

A) też mianownik

B) biernik

C) mianownika

D) biernika

Uczestniczka pewnie zaznaczyła odpowiedź C, która okazała się błędna. Poprawna odpowiedź na to pytanie to A. Tym samym Magdalena Zając zakończyła grę z gwarantowanym 1000 zł na koncie. W kolejnych eliminacjach najlepsza okazała się Aleksandra Kołodziejczyk z Mińska Mazowieckiego, która pracuje w branży IT. Trudności sprawiło jej pytanie za 20 tys. złotych.

QUIZ:

Quiz z biernikiem w roli głównej. Podaj poprawną formę!

„Milionerzy”. Który z produktów dostarcza najwięcej tłuszczów nasyconych?

A) śledź

B) awokado

C) orzechy laskowe

D) smażony boczek

Aleksandra Kołodziejczyk postanowiła zaryzykować i wybrała odpowiedź A. Był to koniec jej gry i marzeń o wygraniu miliona złotych, ponieważ poprawna odpowiedź na to pytanie to D. Uczestniczka wygrała w teleturnieju 1000 zł.

Czytaj też:

„Mam talent” wraca jesienią na antenę. Nowe zasady i nowy juror. Kto zastąpi Agustina Egurrolę?