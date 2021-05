„Totalne remonty Szelągowskiej”. Gwiazda TVN wyremontowała 20-metrowe mieszkanie wolontariuszki

Przez całe swoje życie stara się pomagać innym. Pani Agata pracowała w ośrodku dla uchodźców, organizowała zbiórki dla swoich podopiecznych. Kilka lat temu otrzymała nagrodę „Człowieka Roku” za swoją działalność humanitarną. Tym razem jednak to ona potrzebowała pomocy.

Totalny remont Szelągowskiej

Zaledwie 20 metrów kwadratowych, a w nich salon z kuchnią, sypialnia i mikroskopijna łazienka. Do tego rozpadająca się podłoga i pękające tynki. Jednak Dorota Szelągowska wiedziała co zrobić, by w zaledwie kilka dni zmienić to miejsce nie do poznania. Ekipa „Totalnych remontów Szelągowskiej” pracowała bez wytchnienia, a ona sama zaprojektowała wszystko tak, by kawalerka była nie tylko wygodna dla Pani Agaty, ale i przyjemna dla oka. Jasne meble, dodatki i lustra, sprawiły, że mieszkanie zmieniło się nie do poznania, a jego właścicielka nie wierzyła własnym oczom. Gdy zobaczyła swoją kawalerkę po remoncie, nie mogła powstrzymać łez wzruszenia.

Dom Szelągowskiej

Nie tylko prowadzi programy w telewizji, ale i własną firmę. Jednak Dorota Szelągowska znalazła czas, by zająć się i swoim domem. Gwiazda zadbała zarówno o swoje warszawskie mieszkanie, jak i o dom na Warmii, gdzie spędza wolny czas.

