Najlepsze thrillery psychologiczne na HBO GO. Ranking

Filmy, których listę znajdziecie poniżej, ocenili użytkownicy amerykańskiego serwisu IMDb. Znajdziecie wśród nich nowe produkcje i stare obrazy, okrzyknięte już klasykami. Jedno jest pewne – te filmy z pewnością warto obejrzeć.

„Rozmowa”



Specjalista od podsłuchów usiłuje zapobiec morderstwu dwojga ludzi.



„Joker”

Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.





„Jackie Brown”

Stewardessa przyłapana na nielegalnym przewożeniu pieniędzy z Meksyku do Los Angeles rozpoczyna grę między agentami FBI a handlarzem broni, dla którego pracowała.





„Doktor Sen”

Dorosły Dan Torrance błąkając się po Ameryce spotyka małą dziewczynkę o takich samych zdolnościach jak on i stara się ją uchronić przed kultem Prawdziwy Węzeł.





„Opowieść”

Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.





„Sprzymierzeni”

Rok 1942. Podczas wykonywania niebezpiecznej misji kanadyjski oficer wywiadu spotyka francuską bojowniczkę ruchu oporu. Z czasem zakochują się w sobie.





„Tożsamość”

Grupa nieznajomych kryje się przed burzą w odciętym od świata motelu. Wkrótce jeden po drugim zaczynają znikać.





„Królestwo”

Oskarżony o korupcję i opuszczony przez swoich sojuszników hiszpański polityk stara się wrócić do gry.





„Valan – Dolina aniołów”

Wielkomiejski policjant wraca do swojego rodzinnego miasta w Transylwanii, gdzie w górach odnaleziono zwłoki jego zaginionej dwie dekady wcześniej siostry.





„Biały, biały dzień”

Owdowiały policjant próbuje zacząć wszystko od nowa: opiekuje się wnuczką, wykańcza dom dla córki, chodzi na terapię. Pewnego dnia odkrywa tajemnicę swojej zmarłej żony.





„Ciemna strona miasta”

Frank Pierce na skutek stresującej pracy jako sanitariusz pogotowia ratunkowego przechodzi załamanie nerwowe. Córka pacjenta, którego uratował, pomaga mu znaleźć równowagę.





„Czarny niedźwiedź”

Historia o twórczo zablokowanej reżyserce, która postanawia wykorzystać skłóconą parę.





„Uśmiechy smutnych mężczyzn”

Historie mężczyzn, którzy zapijając swoje porażki trafiają do ośrodka odwykowego i szybko uświadamiają sobie, że niełatwo wyjść z nałogu.





„Białe kłamstwo”

Przykładna studentka zmaga się ze śmiertelną chorobą, zbierając w internecie pieniądze na kosztowne leczenie. Problem w tym, że tak naprawdę tylko udaje, że jest chora.





„Instynkt”

Doświadczona psycholożka rozpoczyna pracę w więzieniu, gdzie jej drogi krzyżują się z psychopatycznym gwałcicielem.





„Domek w górach”

Nowa dziewczyna ojca dwójki dzieci zostaje z nimi sama w niewielkim domku letniskowym podczas śnieżycy. Mimo początkowych nieporozumień znajdują wspólny język, ale wtedy zaczynają dziać się dziwne rzeczy.

