Magda Gessler wydaje książkę. Zaskoczyła fanów filmem „O Magdzie"

Już niedługo na rynku wydawniczym pojawi się książka pt. „Magda”. Premiera została zaplanowana na 16 czerwca, ale przedsprzedaż już ruszyła. W proces tworzenia książki jest zaangażowany Dominik Linowski. – Czasem życie pisze przewrotne scenariusze. Dominika przedstawiono mi jako doradcę podatkowego, umysł niezwykle ścisły, logiczny i dociekliwy. Okazał się jednak przede wszystkim wrażliwym słuchaczem, humanistą, świetnym powiernikiem tajemnic – powiedziała restauratorka.

To, jak się rozumieliśmy, bardzo mnie poruszyło i sprawiło, że mu zaufałam. To chyba nie przypadek, że urodził się tego samego dnia co ja, bo pierwszy raz w życiu poczułam, że chcę opowiedzieć komuś swoją historię. W efekcie podarowaliśmy sobie to, co najcenniejsze – czas oraz nasze historie – przekazała Magda Gessler.