„Szkoła dla elity”. Poznajcie nowych bohaterów! Netflix zaskoczył fanów serialu

Do premiery kolejnej odsłony popularnej serii pozostał nieco ponad miesiąc. 4. sezon „Szkoły dla elity” zadebiutuje na platformie Netflix już 18 czerwca. W nim powrócą znani już bohaterowie, ale też zupełne nowe postaci. We wrzuconym dziś do sieci wideo, promującym 4. sezon serialu „Szkoła dla elity”, Netflix przedstawia fanom produkcji tych zupełnie nowych bohaterów. To Mencia, Ari, Patrick i Philipe. Każde z nich mówi o sobie kilka słów.

4. sezon „Szkoły dla elity” – kto powróci na ekran?

W 3. sezonie serialu wielu bohaterów stanęło przed wyborem dalszej ścieżki rozwoju – część z nich wyjechała na studia do innych krajów. Z produkcją pożegnała się część obsady, w tym Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla), Jorge Lopez (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) i Alvaro Rico (Polo). Widzowie będą mogli jednak obejrzeć dalsze losy bohaterów granych przez: Itzana Escamillę (Samuel), Miguela Bernardeau (Guzman), Omara Ayuso (Omar), Aróna Pipera (Ander), Georginę Amorós (Cayetana) i Claudię Salas (Rebeca).



W rozmowie z hiszpańskim magazynem „Hola” Omar Ayuso i Itzan Escamilla poinformowali, że czwarty sezon będzie ostatnim dla serialowych Omara i Samuela. – To jak chęć rzucenia nałogu, za którym jesteśmy pewni, że będziemy tęsknili. To jak chodzenie do szkoły: codziennie budujemy tam relacje i później tęsknimy za tym, nawet jeżeli chcemy pójść dalej – powiedział Escamilla.

Popularność „Szkoły dla elity”

Serial, którego twórcami są Carlos Montero i Dario Madrona, jest jedną z najpopularniejszych hiszpańskich produkcji Netfliksa. Według Deadline, w ubiegłym roku „Szkołę dla elity” oglądano w 20 mln gospodarstw domowych.

„Szkoła dla elity” – gdzie oglądać serial?

Serial „Szkoła dla elity” opowiada o życiu nastolatków w Las Encinas, ekskluzywnej szkole w Hiszpanii. Wszystkie dotychczasowe odcinki serii możecie oglądać na platformie Netflix.

