HBO GO usuwa w maju te produkcje. Chcecie je obejrzeć? Koniecznie się pospieszcie!

Z HBO GO usunięte zostaną pozycje dla dzieci – w tym wszystkie animacje z Batmanem czy film „Angry Birds 2” . Niebawem nie będziemy mogli też obejrzeć filmów „Late Night” czy „Contagion – epidemia strachu” oraz seriali – m.in. „Patrick Melrose” czy „Witamy na odludziu” . Oto, co w maju zniknie z HBO GO.

„Late Night” – do 6 maja



Oskarżana o mizoginię ikona i gospodyni nocnego talk-show zatrudnia kobietę hinduskiego pochodzenia. Próbuje też nadać swojemu programowi świeży powiew, walcząc ze spadającą oglądalnością.



„Umrzeć ze śmiechu” – do 6 maja

Los Angeles, lata 70. Goldie prowadzi klub, w którym przyszłe gwiazdy kabaretu stawiają pierwsze kroki na scenie komedii stand-upowej.





„Opieka zastępcza” – do 7 maja

Dokument o systemie opieki zastępczej w Stanach Zjednoczonych.





„Contagion – epidemia strachu” – do 7 maja



Nowy wirus roznoszący się drogą powietrzną zabija ludzi w kilka dni od zarażenia. Grupa uczonych pracuje nad znalezieniem antidotum.



„All Night” – do 11 maja

Lekki serial komediowy o życiu kilku młodych ludzi, szukających szczęścia na balu absolwentów.





„Patrick Melrose” – do 12 maja



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Świat spokoju” – do 12 maja

Zupełnie nowy rodzaj programu, który łączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd. Produkcja zapewnia wyciszenie dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł.





„Batman and Harley Quinn” i inne animacje z Batmanem – do 14 maja

„Batman: Powrót Jokera”

„Batman: Hush”

„Legion Samobójców: Piekielna misja”

„Batman: Mroczny rycerz - Powrót, część 1”

„Batman: Mroczny rycerz - Powrót, część 2”

„Batman: Powrót Zamaskowanych Krzyżowców”

„Batman: Zabójczy żart”

„Batman: Atak na Arkham”



„Witamy na odludziu” – do 16 maja

W małym norweskim mieście ściera się ze sobą pięć skrajnie różnych osobowości.





„Angry Birds 2 Film” – do 17 maja

Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc superteam, który ma ocalić ich domy.

