Lider Modern Talking w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Kto wcielił się w postać Thomasa Andersa?

Ten utwór przeniósł publiczność wprost do lat 80-tych, kiedy Modern Talking królowało na dyskotekach. Utwór „You're My Heart, You're My Soul” otrzymał owacje na stojąco, a wcielający się w postać Thomasa Andersa Lesław Żurek wygrał odcinek.

Skrzynecka zachwycona Lesławem Żurkiem

Gdy pojawił się na scenie w błyszczącej, różowej marynarce, wzbudził entuzjazm, nie tylko widowni, ale i jurorów. – Ale cukiereczek – zachwycała się Żurkiem Małgorzata Walewska. Okazało się, że wokalnie, aktor również spisał się na medal. – Jesteś najukochańszy w tej postaci. Nie było w tym krztyny parodii. Lesław, ja jestem zachwycona! – komentowała występ artysty Katarzyna Skrzynecka.

Wszyscy zgodnie nagrodzili Lesława Żurka najwyższą punktacją, tym samym aktor wygrał odcinek. Na jaki cel charytatywny przeznaczył bon na 10 tysięcy złotych? Tego dowiemy się dopiero w piątek.

