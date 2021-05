Szybka porażka w „Milionerach”. Pytanie za 1000 zł okazało się za trudne

Jeden uczestnik, trzy koła ratunkowe i 12 pytań do głównej wygranej. „Milionerzy” to teleturniej, który od lat cieszy się ogromną popularnością. Jest emitowany od poniedziałku do czwartku o godz. 20:55 w telewizji TVN. W środowym wydaniu programu problemy u jednego z uczestników pojawiły się już na początkowym etapie gry – przy pytaniu za 1000 zł.

Goleń to:

a) część podwozia samolotu;

b) łysina na czubku głowy;

c) udo;

d) łydka

– Goleń to jest na pewno część nogi i o ile dobrze pamiętam jest to raczej ta dolna część. Jeszcze upewnię się w myślach, że na pewno nie wpadnę na czymś takim prostym – powiedział uczestnik. Ostatecznie gracz nie zdecydował się skorzystać z żadnego koła ratunkowego (pół na pół, zamiana pytania oraz telefon do przyjaciela). Poprosił o zaznaczenie odpowiedzi D, która była niepoprawna. Właściwą odpowiedzią na pytanie był wariant A.

– Goleń to podudzie, czyli część kończyny między kolanem a stopą. Łydka to jego tylna część, a goleń samolotu to element podwozia, do którego przymocowane są koła – wyjaśnił Hubert Urbański.

