Michał Piróg ma koronawirusa. Tancerz zachorował, choć jest po pierwszej dawce szczepionki

Pandemia nadal nie odpuszcza. Nawet ci, którzy są już po pierwszej szczepionce przeciw koronawirusowi, mogą się zarazić. Właśnie przekonał się o tym Michał Piróg.

Michał Piróg walczy z COVID-19

Dwa tygodnie temu, gwiazdor TVN pokazał na Instagramie zdjęcie z zaświadczeniem o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki. Nie uchroniło go to jednak od zarażenia. Tancerz choruje w domu. Przyznał, że to już piąty dzień choroby, ale wygląda na to, że nie traci dobrego humoru. Piróg zamieścił w mediach społecznościowych fotografię, na której ma dorysowane skrzydła.

„Coś mi się przyczepiło. Mimo przyjętej pierwszej dawki szczepionki dopadł mnie COVID. Pech czy szczęście? Wolę tę wersję po szczepionce. Nie wiem, jakby było bez tej pierwszej dawki. Uważajcie na siebie” – napisał pod zdjęciem tancerz.

Fani Piróga od razu zareagowali na jego wpis, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. „U mnie siostra też zachorowała, a jest po pierwszej dawce. Ale dzięki temu lekko przechodzi chorobę”, „Będzie dobrze” – pisali między innymi w komentarzach.

