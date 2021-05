„Gliniarze”. Do 11. sezonu serialu dołączyły dwie aktorki. W kogo się wcielą?

Polsat zapowiada, że w 11. sezonie „Gliniarzy” poznamy mocne historie inspirowane autentycznymi wydarzeniami oraz dwie kobiety, które sporo namieszają w policyjnej ekipie.

Nowe bohaterki „Gliniarzy”

Do lubianych przez fanów serialu aspiranta Roguza czy aspirantki Nowak, dołączy nowa detektyw Ewa Berg (Charlotta Zielińska). Policjantka chciała zostać prokuratorem, ale zmieniła plany, bo uważa, że jako glina skuteczniej będzie walczyć z przestępczością. Choć świetnie radzi sobie w pracy, to trudno jest się do niej zbliżyć. Na komendzie pojawi się także profilerka Dominika Sęk (Helena Chorzelska), psycholog z dużym doświadczeniem, której umiejętności nie tylko posuwają śledztwa do przodu, ale i pomagają detektywom w ich prywatnych kłopotach.

11. sezon „Gliniarzy”

Co czeka widzów? Jak zapowiada Polsat, nie zabraknie brawurowych akcji, dynamicznych pościgów i silnych emocji. Przypomnijmy, „Gliniarze” to paradokumentalny serial, który pokazuje pracę policjantów z warszawskiej komendy, którzy muszą zmierzyć się z najcięższymi zbrodniami. Tak będzie i w 11. sezonie. Poznamy kulisy morderstw, korupcji i przestępczości zorganizowanej.

Czytaj też:

„40 kontra 20”. Ruszyły zdjęcia do nowego programu randkowego na TVN7. Jakie są jego reguły?