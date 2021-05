Jennifer Lopez z mamą i córką. Trzy pokolenia na jednym zdjęciu. Są do siebie podobne?

Jennifer Lopez nie trzeba nikomu przedstawiać. Znamy ją nie tylko z hitów, m.in. „Jenny from the Block”, „On The Floor”, „Love Don't Cost a Thing” czy „If You Had My Love”, ale też z filmów. Zagrała do tej pory w popularnych produkcjach takich jak „Ślicznotki”, „Chłopak z sąsiedztwa”, „Selena” czy „Teraz albo nigdy”.

Wydawałoby się, że Lopez ma aż nadmiar obowiązków, jednak artystka nie poprzestaje na aktorstwie i śpiewaniu. Prowadzi także firmę kosmetyczną JLo Beauty, która świetnie radzi sobie na rynku i ma wielu fanów.

„Piękno nie ma daty ważności”

Nowe zdjęcie Lopez w mediach społecznościowych jest właśnie reklamą marki należącej do artystki. Na fotce widzimy trzy pokolenia – samą 51-letnią piosenkarkę, jej córkę Emme Anthony, która ma 13 lat i jej 75-letnią mamę. „JLo Beauty dla pięknej, promiennej skóry” – napisała Lopez i dała do zrozumienia, że kosmetyki nadają się dla cery osób od 7-77 lat. Dodała także dwa hasztagi – „mam to od swojej mamy” i „piękno nie ma daty ważności”.

Jennifer Lopez ma bliźniaki – córkę Emme Anthony i syna Maximiliana Davida Muñiza ze swojego małżeństwa z Markiem Anthonym, które trwało od 2004 do 2014 roku. W 2017 roku artystka związała się z baseballistą Alexem Rodriguezem, z którym była zaręczona. Para rozstała się jednak w 2021 roku.

