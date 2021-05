George Clooney obchodził 60. urodziny. Oto 10 słynnych filmów, w których zagrał

Ma na swoim koncie dwa Oscary i aż osiem nominacji oraz cztery Złote Globy i trzynaście nominacji. Ale przede wszystkim George Clooney może pochwalić się niesłabnącą sympatią widowni.

Słodki drań

Nawet kiedy gra złodzieja, tak jak to było w filmach „Ocean's 12” czy „Co z oczu, to z serca”, to publiczność go kocha. Z chęcią wciela się w skomplikowane postacie, w które może się w pełni zagłębić. Tak było w przypadku filmu „Solaris”, gdzie Clooney zagrał mężczyznę, który nie był w stanie pogodzić się ze stratą żony. Aktor potrafi też patrzeć krytycznie na swoją pracę. Gdy krytycy filmowi, że Clooney był najgorszym Batmanem w historii, ten przyznał im rację. – Kiedy mówię, że to był okropny film, to zawsze dodaję, że ja też byłem w nim okropny. Bo byłem okropny, a przecież byłem główną gwiazdą tego filmu – powiedział w jednym z wywiadów.

Słynne role Clooneya

Bez względu na to, czy gra w kryminale, dramacie, czy komedii, bardzo poważnie podchodzi do swojej pracy. Podczas zdjęć do „Nieba o północy” schudł aż 11 kilogramów i wylądował w szpitalu, zaś szykując się do roli Douga, w serialu „Ostry dyżur” uczestniczył w prawdziwych operacjach. Oto filmy z udziałem Clooneya, o których nie sposób zapomnieć.

Filantrop i aktywista

Clooney zawsze staje w obronie słabszych. Bez kozery mówi o problemie rasizmu w Stanach Zjednoczonych czy o biedzie w krajach Trzeciego Świata. Kilka lat temu razem z żoną założył fundację „Clooney Foundation for Justice”, która walczy z łamaniem praw człowieka na świecie. Po zeszłorocznych strajkach kobiet w Polsce fundacja gwiazdora zainteresowała się naszym krajem i rozpoczęła współpracę z prawnikami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

