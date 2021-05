„W labiryncie”, „Alternatywy 4”, „Stawiam na Tolka Banana”. Seriale, które kochała cała Polska

Jedne bawiły, inne wzruszały. „Alternatywy 4” czy „W labiryncie” pokazywały absurdy i życie Polaków za czasów PRL-u, zaś „Janosik” i „Stawka większa niż życie”, zabierały widzów w podróż do dawnych lat. Wszystkie jednak zyskały miłość publiczności i miano kultowych.

Strażnicy prawa

Porucznik Borewicz, w którego postać wcielał się zmarły przed kilkoma dniami Bronisław Cieślak, był idolem chłopców. Wielu z nich marzyło, by zostać takim twardym gliną, jak główny bohater „07 zgłoś się”. Panie z kolei wzdychały do przystojnego milicjanta, który stawiany był za przykład męskości. I choć trudno porównać go do głównego bohatera „Stawki większej niż życie”, to jednak obaj stali po stronie prawa i obaj pracowali na rzecz ojczyzny. Przede wszystkim zaś, byli postaciami, których losy z wielką ciekawością śledziły tysiące widzów.

W labiryncie ludzkich spraw

Dzisiaj trudno o serial z tak gwiazdorską obsadą. W pierwszej polskiej telenoweli zagrali bowiem tacy artyści, jak Marek Kondrat, Leon Niemczyk, Sławomira Łozińska, Wiesław Drzewicz, Barbara Horawianka czy Anna Chodakowska. Poza trudami życia w komunistycznej rzeczywistości widzowie przeżywali razem z bohaterami ich wzloty i upadki, romanse czy rozstania. Serial doczekał się 120 odcinków, zaś oglądalność „W labiryncie” wynosiła nawet 16 milionów widzów! Dzisiaj taki wynik byłby absolutnym rekordem.

