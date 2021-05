„Przyjaciele” – odcinek specjalny nakręcony. Wszystko, co o nim wiemy

„Ten, w którym znów się spotykają”

Długo wyczekiwany odcinek specjalny „Przyjaciół”, w którym znów fani zobaczą swoją ulubioną obsadę, miał zadebiutować na HBO Max już w ubiegłym roku, jednak wszystko zostało opóźnione z powodu pandemii koronawirusa. W kwietniu 2021 roku na oficjalnym koncie na Instagramie „Friendsów”, pojawił się wpis potwierdzający, że zdjęcia do produkcji zakończyły się. „Koniec zdjęć! Czy moglibyśmy być bardziej podekscytowani? »Friends: The Reunion« nadchodzi na HBO Max” – napisali w opisie twórcy.

Producentami wykonawczymi spotkania są sami aktorzy. Na ekranie zobaczymy zarówno ich, czyli Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisę Kudrow, Matthew Perry'ego, Davida Schwimmera i Matta LeBlanca, jak i twórców serialu „Przyjaciele” – Kevina Brighta, Martę Kauffman i Davida Crane'a. Wiadomo, że odcinek specjalny wyreżyserował Ben Winston, a spotkanie odbyło się na oryginalnej scenie, gdzie nagrywano 10 sezonów „Frendsów”, czyli Stage 24 w studiu Warner Bros. w Burbank.

– Chyba można ten odcinek nazwać: „Ten, w którym znów się spotykają” – podał w lutym tego roku w oświadczeniu dyrektor ds. treści HBO Max Kevin Reilly. – Poznałem „Przyjaciół”, gdy byłem na bardzo wczesnym etapie rozwoju swojej kariery, a potem miałem okazję pracować przy serialu i byłem bardzo szczęśliwy, widząc, jak z pokolenia na pokolenia, wciąż przyciąga uwagę widzów – podkreślił.

„Przyjaciele” znów na Stage 24



Chociaż wiemy, że odcinek specjalny został już nagrany, obsada „Przyjaciół” stara się nie mówić o nim za wiele przed jego emisją. W ostatnim z odcinków „The Ellen DeGeneres Show” Courteney Cox, serialowa Monica, zdradziła co nieco o nadchodzącej produkcji. Podkreśliła, że spotkanie było ogromnie emocjonalne. – To było niewiarygodne. Tak wiele emocji. To ponowne spotkanie, bez scenariusza, po raz pierwszy od... zapomniałam ilu lat – 15? 17? Byliśmy na Stage 24 – wszyscy – mówiła.

Wspomniała również o scenie z czołówki serialu, w którym obsada „kąpie się” i wygłupia w fontannie. – Byliśmy w tej fontannie przez bardzo długi czas. Ktoś mógłby pomyśleć, że to była po prostu świetna zabawa, ale powiem ci, że to nie jest super, gdy godzinami tańczysz w wodzie – podkreśliła. Opowiedziała także anegdotę z tym związaną. Matthew Perry – co bardzo pasuje do postaci przez niego granej – miał żartować z tego, ile czasu spędzili w fontannie. – Nie znaliśmy się jeszcze wtedy tak dobrze, ale pamiętam, że powiedział coś tak charakterystycznego dla swojej postaci: „Nie pamiętam czasu, gdy NIE byliśmy w tej fontannie” – wspominała Cox.

„Przyjaciele” – o czym jest serial?

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial został wyświetlony w ponad 100 krajach. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje. Wielu fanów „Przyjaciół” zna każdy odcinek, każdą scenę i umie powtórzyć niemal wszystkie żarty.

Wcześniej widzowie w Polsce „Przyjaciół” mogli oglądać na Netfliksie. Teraz wielokrotnie nagradzany i uwielbiany przez fanów serial zostanie dodany do biblioteki serwisu HBO GO. Wszystkie sezony tego kultowej produkcji będą dostępne od kwietnia.

