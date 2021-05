Weekendowe nowości w serwisie Netflix. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

Już od piątku na Netfliksie oglądać możemy między innymi 3. sezon serialu „The Sinner”, drugą odsłonę „Girl From Nowhere”, całą pierwszą część „Dziedzictwa Jowisza” i film „Potwór”. W najbliższych dniach na platformie pojawią się także: film „Super Me” oraz dziewięć sezonów południowokoreańskiej serii „Vincenzo”. O czym są te produkcje? Poznać je możecie w poniższej prezentacji weekendowych nowości.

„Potwór” – od 7 maja

„Potwór” opowiada historię Steve’a Harmona (Kelvin Harrison Jr.), siedemnastoletniego prymusa z elitarnej szkoły średniej, który zostaje oskarżony o morderstwo, za co grozi mu dożywocie. Tak zaczyna się dramatyczna batalia sądowa, która zaważy na losach tego bystrego i lubianego ucznia z Harlemu.





„The Sinner” – sezon 3. – od 7 maja



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



„Dziedzictwo Jowisza” – od 7 maja



Pierwsze pokolenie superbohaterów przez niemal sto lat dbało o bezpieczeństwo świata. Teraz ich potomstwo musi kontynuować walkę. Ekranizacja komiksu Marka Millara „Dziedzictwo Jowisza”.



„Super Me” – od 8 maja

Cienko przędący scenarzysta odkrywa, że potrafi przenosić cenne przedmioty ze swoich snów do rzeczywistości. To lukratywne zajęcie wkrótce przysparza mu kłopotów.





„Girl From Nowhere” – sezon 2. – od 7 maja

Tajemnicza sprytna dziewczyna o imieniu Nanno przenosi ze ze szkoły do szkoły, by ujawniać kłamstwa i oszustwa uczniów oraz pracowników.





„Vincenzo” – sezony 1-9 – od 9 maja



W czasie wizyty w ojczyźnie prawnik mafii o koreańsko-włoskich korzeniach wymierza sprawiedliwość i odpłaca niepokonanemu dotychczas konglomeratowi pięknym za nadobne.

