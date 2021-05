Maciej Zakościelny i Izabella Miko, Ewa Gawryluk i Piotr Zelt. Uwierzysz, że ci artyści tworzyli kiedyś pary?

Dzisiaj każde rozstanie, czy nowy związek w show-biznesie, jest szeroko komentowany w kolorowej prasie. Jednak po kilku latach zapomina się o tym, czym żyły kiedyś gazety.

Wesołowski złamał serce Książkiewicz

Weronice Książkiewicz i Kubie Wesołowskiemu wróżono rychłe wesele i miłość do grobowej deski. Niestety, związek się rozpadł, a aktorka sugerowała, że doszło do zdrady, a ona ma złamane serce. Podobno najpierw Jan Wieczorkowski zakochał się głosie Moniki Brodki, a dopiero potem w niej samej. Po koncercie piosenkarki poszedł do niej za kulisy złożyć gratulacje i od tego czasu byli już nierozłączni. Po kilku latach duża różnica wieku między nimi zaczęła ponoć przeszkadzać aktorowi i zdecydował się zakończyć ich związek. Brodka długo nie mogła dojść do siebie i to właśnie dla Wieczorkowskiego napisała piosenkę „Miał być ślub”.

Słynne związki gwiazd, które się rozpadły

Weronika Książkiewicz i Kuba Wesołowski



Aktorzy poznali się na planie „Na Wspólnej” i byli parą przez kilka lat.



Ewa Gawryluk i Piotr Zelt



Zakochali się w sobie na studiach i spędzili razem siedem lat.



Izabella Miko i Maciej Zakościelny



Choć bardzo się kochali, to związek nie przetrwał. Miko stawiała na karierę w USA, a Zakościelny nie chciał wyjeżdżać z Polski.



Edyta Górniak i Piotr Kraśko



Prezenter był zaręczony z gwiazdą, jednak do ślubu nie doszło. Ani Górniak, ani Kraśko nie zdradzili nigdy powodów rozstania.



Jan Wieczorkowski i Monika Brodka



Aktor był ponoć pierwszą, wielką miłością piosenkarki. Brodka długo leczyła złamane przez Wieczorkowskiego serce.



Joanna Brodzik i Bartłomiej Świderski



Byli razem przez kilka lat, myśleli o ślubie. Nie wiadomo co się stało, że Brodzik oddała Świderskiemu zaręczynowy pierścionek i zakończyła związek.



Agata Młynarska i Jarosław Kret



Tworzyli parę przez kilka lat. Jak twierdzi Kret, Młynarska cały swój czas poświęcała dzieciom i pracy, a on był zawsze na trzecim miejscu. To podobno zniszczyło ich miłość.Czytaj też:

