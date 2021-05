Nie żyje brat Krzysztofa Krawczyka. Andrzej Krawczyk miał 70 lat

O śmierci Andrzeja Krawczyka poinformowała rodzina mężczyzny we wpisie na oficjalnym profilu jego brata na Facebooku. Konto prowadzi menedżer zmarłego piosenkarza Andrzej Kosmala.

„Dzisiaj zmarł Brat Krzysztofa Śp. Andrzej Krawczyk. Artysta-malarz. Miał 70 lat. Niech spoczywa w pokoju. Rodzina” - czytamy. Do wpisu dodano wspólne zdjęcie Krzysztofa i Andrzeja Krawczyków.

facebook

Ewa Krawczyk, żona znanego polskiego piosenkarza, który zmarł 5 kwietnia 2021 roku, pisała o problemach zdrowotnych Andrzeja Krawczyka niedawno, zwracając się do współzałożyciela Trubadurów Mariana Lichtmana. Napisała wówczas, że brat wokalisty nie wie o jego śmierci. Przyznała ponadto, że jest w bardzo ciężkim stanie.

Śmierć Krzysztofa Krawczyka

W sobotę 3 kwietnia 2021 roku Krzysztof Krawczyk poinformował w mediach społecznościowych, że wrócił do domu po kilku dniach walki z koronawirusem w szpitalu. Dwa dni później napłynęły tragiczne wieści. Muzyk zasłabł i trafił do szpitala w Łodzi. Tam zmarł 5 kwietnia w godzinach popołudniowych. W rozmowie z Onetem Ewa Krawczyk zapewniła, że powodem śmierci jej męża nie był koronawirus. Żona muzyka przekazała, że do jego śmierci przyczyniły się choroby współistniejące.