Najlepsze filmy dokumentalne na platformie Netflix. Lista ponad 25 produkcji

W ostatnich latach, po produkcjach takich jak „Król tygrysów” czy „Ostatni taniec”, mówi się o „boomie” gatunkowym. Filmy dokumentalne są bardzo chętnie oglądane – widzowie z pasją i zapałem rozwikłują czające się tam zagadki, a także są gotowi pogłębiać swoją wiedzę o tematach, które mało znają. Dla miłośników filmów dokumentalnych przygotowaliśmy listę najlepszych produkcji tego rodzaju, które znajdziecie na platformie Netflix.

„Morderstwo wśród mormonów”

Nieprawdopodobna, ale prawdziwa historia kryminalna — przebiegły oszust postanawia zagrać o wysoką stawkę, co prowadzi do rozlewu krwi i uderza w fundamenty wiary.





„XIII poprawka”



Badacze, aktywiści i politycy analizują przyczyny kryminalizacji Afroamerykanów oraz wzrostu liczby więźniów w USA.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata.





„High Score: Złota era gier”



Serial dokumentalny poświęcony historii klasycznych gier wideo. Posłuchaj opowieści nowatorskich twórców, którym zawdzięczamy legendarne tytuły.



„Ostatni taniec”

Serial dokumentalny o karierze Michaela Jordana i legendarnej drużynie Chicago Bulls z lat 90. Zawiera niepublikowane dotąd nagrania z sezonu 1997–1998.





Obóz godności. Rewolucja w życiu niepełnosprawnych



Na letnim obozie dla niepełnosprawnych nastolatków tuż obok Woodstock powstał ruch rewolucyjny, który na zawsze zmienił amerykańską rzeczywistość.



„Król tygrysów”

Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków.





„Amerykańska fabryka”

Miliarder z Chin otwiera fabrykę w Ohio i zatrudnia amerykańskich robotników, co szybko prowadzi do konfliktu kultur.





„Hakowanie świata”

Po wyborach prezydenckich w USA w 2016 r. firma Cambridge Analytica stała się symbolem ciemnej strony mediów społecznościowych.





„Podbić Kongres”



Cztery zdeterminowane kobiety — w tym Alexandria Ocasio-Cortez — rzuciły wyzwanie bogatym politykom i stanęły w 2018 r. do wyścigu o miejsca w Kongresie USA.



„Rozmowy z mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego”

Dokument prezentuje niepublikowane wcześniej wywiady z siedzącym w celi śmierci Tedem Bundym.





„Audrie & Daisy”

W tym poruszającym dokumencie dwie nastolatki padają ofiarą ataku seksualnego, by potem przeżyć kolejne upokorzenie w internecie i w swoim rodzinnym mieście.





„Formula 1: Drive to Survive”



„Jim i Andy”

Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy’ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„The Keepers”



Serial dokumentalny opisuje sprawę zamordowanej kilkadziesiąt lat temu siostry Catherine Cesnik i możliwego związku tej zbrodni z księdzem oskarżonym o molestowanie.



„Ikar”



Amerykański kolarz bada aferę dopingową, w którą uwikłany jest rosyjski naukowiec - demaskator numer jeden na celowniku Putina.



„Plastikowy ocean”



Grupa naukowców pokazuje alarmujące fakty o zatruciu oceanów plastikiem i proponuje technologie, które mogą temu przeciwdziałać.



„Szaleńczy wyścig Johna DeLoreana”

Dokument z przeplatanymi scenami, portret Johna DeLoreana przedstawiający genialny, ale tragiczny wzrost automatyzmu do sławy i szokujący upadek.





„Dick Johnson nie żyje”

Wzruszający i zabawny dokument Kirsten Johnson, która raz po raz uśmierca na ekranie swojego ojca, by przygotować się na nieuchronne pożegnanie z nim.





„Ciemne strony rybołówstwa”



Film dokumentalny analizuje funkcjonowanie globalnej branży rybnej, kwestionując koncepcję zrównoważonego rybołówstwa i pokazując, jak ludzie nieodwracalnie niszczą środowisko.



„Dylemat społeczny”



Ukazanie groźnych skutków ludzkiego wpływu na sieci społecznościowe. Ten problem najlepiej zauważają ich twórcy — eksperci ds. technologii.



„Take Your Pills”

Korzystanie ze stymulantów na receptę, takich jak Adderall, staje się coraz popularniejsze. Jakie są tego przyczyny?





„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”

Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.





„Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist”

Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi - a potem robi się jeszcze dziwniej.





„The Confession Killer”

Henry Lee Lucas zyskał sławę, gdy przyznał się do setek niewyjaśnionych zbrodni. Ten serial dokumentalny analizuje, ile prawdy było w jego słowach.





„Powiedz mi, kim jestem”

Dokument, w którym dotknięty amnezją Alex prosi swojego bliźniaka Marcusa, aby ten opowiedział mu o ich życiu. Brat postanawia jednak przemilczeć pewien mroczny sekret.





„W głowie Billa Gatesa”

Historia życia Billa Gatesa, który nieustannie poszukuje rozwiązań najbardziej złożonych problemów na świecie.



Kody na filmy dokumentalne w serwisie Netflix

Szukacie filmów dokumentalnych z konkretnych podkategorii, np. biograficznych czy kryminalnych produkcji? Z pomocą przychodzą „tajne kody” Netfliksa. Aby znaleźć konkretną kategorię, w wyszukiwarce należy wpisać: „netflix.com/browse/genre/”, a następnie po ukośniku dodać odpowiedni kod. Kody to nic innego jak ciąg liczb, które dopisane w odpowiedni sposób do adresu strony przekierowują widzów na określone kategorie filmów.

Dokumenty biograficzne

3652



Dokumenty kryminalne



9875



Dokumenty o tematyce historycznej



5349



Dokumenty o tematyce wojskowej

4006



Dokumenty o tematyce sportowej



180



Dokumentalne filmy muzyczne i koncertowe

90361



Filmy dokumentalne o podróżach i przygodach

1159



Filmy dokumentalne o tematyce politycznej

7018



Dokumenty naukowe i przyrodnicze



2595



Dokumenty społeczno-kulturowe



3675