„Magia nagości”. Kontrowersyjny program jednak odwołany? KRRiT otrzymała aż pięć skarg

Informacja o tym, że Zoom TV pokaże program „Magia nagości”, odbiła się szerokim echem w mediach. Chwilę później stacja odwołała premierę programu, nie podając nowej daty emisji. Co stoi za tą decyzją?

„Magia nagości”– na czym polega program?

Show wzbudza kontrowersje, ponieważ jego uczestnicy wybierają sobie kandydatów na randkę jedynie po obejrzeniu ich nagich ciał. Jak twierdzi producent, jest to forma eksperymentu, który ma pokazać, jak duże znaczenie ma dla nas fizyczność drugiej osoby. Dotychczas Zoom TV pokazywało jedynie zagraniczne wersje „Magii nagości”, a pierwsza polska edycja miała wystartować w połowie maja.

Skargi do KRRiT

Jak donosi magazyn „Press”, do KRRiT wpłynęło aż pięć skarg na program. Teresa Brykczyńska, rzeczniczka regulatora, poinformowała, że otrzymano skargę z „Fundacji Mamy i Taty” zdaniem której realizacja polskiej wersji show może mieć negatywny wpływ na psychikę widzów. – W tej sprawie KRRiT oczekuje na stanowisko nadawcy – mówi Brykczyńska w „Press”. Rzeczniczka przyznała również, że KRRiT otrzymała także cztery skargi od osób indywidualnych dotyczące zagranicznej edycji „Magii nagości” na kanale Zoom TV. – Zwróciliśmy się do nadawcy o przekazanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia analiz y – dodaje Brykczyńska.

facebookCzytaj też:

Najlepsze filmy dokumentalne na platformie Netflix. Lista ponad 25 produkcji