Interwencja po emisji teledysku Ekipy. Z butelek znika logo piwa Buh

Przypomnijmy, że „Wirtualne Media” już kilka dni temu podawały, że w teledysku „Chill” ok. 20 razy pojawia się logo piwa Buh. Serwis wysłał więc zapytanie do polskiego oddziału Google, by dowiedzieć się, czy materiał był weryfikowany pod kątem zasad reklamowych obowiązujących w naszym kraju. Serwis zaznacza, że wielokrotne pokazywanie etykiety piwa narażało nieletnich użytkowników serwisu na ekspozycję alkoholu.

Jak się okazało, Google Polska faktycznie zainterweniowało w sprawie teledysku. Na kanale Ekipy widzimy bowiem poprawioną wersję teledysku „Chill”. Z nagrania zniknęły wszystkie etykiety piwa Buh. W teledysku widzimy jedynie same butelki, logo piwa zostało wymazane.

Marka Buh nie współpracowała z Ekipą

Serwis przypomina również, że sama marka alkoholowa nie współpracowała przy emisji klipu. – Teledysk zrealizowany przez Ekipę jest ich dziełem autorskim. Nie mieliśmy jakiegokolwiek wpływu na jego treść, jak i formę. Nie ustalono ani nie konsultowano z nami czegokolwiek odnośnie do tej produkcji. Jako producenci alkoholu w swojej komunikacji marketingowej przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa – brzmi wypowiedź Przemysława Bobrowicza, dyrektora ds. marketingu w Manufakturze Piwa, Wódki i Wina, do której należy marka Buh.

Czytaj też:

Walka o lody ekipy Friza! Do sieci trafiło nagranie z Lidla