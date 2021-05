Doda, Stuhr i Dymna w internetowym Radiu Nowy Świat. Gwiazdy będą budziły słuchaczy

Prowadzący audycję będą dzwonili do wybranych słuchaczy i puszczali pobudki nagrane przez znane osoby - dziennikarzy Radia Nowy Świat (m.in. Katarzynę Kasię, Wojciecha Manna czy Macieja Orłosia) oraz inne znane gwiazdy m.in. Annę Dymną, Marka Kondrata, Macieja Stuhra oraz Dorotę Rabczewską. Słuchacze, którzy chcieliby, aby o poranku zadzwonił do nich znany aktor lub piosenkarka mogą mailowo wysłać zgłoszenie do radia, podając jedną ze wskazanych godzin oraz przyczynę budzenia.

Doda będzie budzić ludzi

– Im powód ważniejszy, tym większa szansa na wybranie osoby. Przykład? Proszę obudzić Ewę w środę 12 maja o godzinie 7:05. Ewa nie może się już więcej spóźnić do pracy, bo limit spóźnień dawno wyczerpała – tłumaczy w rozmowie z portalem Wirtualne Media zasady akcji Magda Jethon, redaktor naczelna Radia Nowy Świat.

Internetowe Radio Nowy Świat

Radio powstało dzięki środkom od słuchaczy. Dzięki zbiórce zbudowano dwa studia nagraniowe, zakupiono sprzęt i zatrudniono około 80 osób. Radio ma swoją stronę internetową i aplikację. Działalność rozpoczęto w lipcu tego roku. Wśród prowadzących są między innymi Maciej Orłoś, Kuba Badach, Marcin Kydryński, Wojciech Malajkat i Wojciech Mann.

Czytaj też:

Są fotki z 2. sezonu serialu „Kto zabił Sarę?”. Co wiemy o kolejnej odsłonie?