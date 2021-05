Klasyki kina na Netflix. Lista najlepszych filmów w historii

„Ojciec chrzestny”, „Forrest Gump”, „Skazani na Shawshank” czy „Zapach kobiety”. Jest wiele filmów, które powinniśmy zobaczyć, ponieważ uważane są za klasyki kina. Część z nich obejrzeć możemy na platformie streamingowej Netflix. Sprawdź, czy na liście znajdziesz coś dla siebie.



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.



„Dirty Dancing”

Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.





„Wichry namiętności”



Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.



„Ojciec Chrzestny”

Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.





„Skazani na Shawshank”

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.





„Zapach kobiety”

Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.





„Love Story”



Zamożny Oliver poznaje ubogą Jennifer. Młodzi biorą ślub wbrew woli rodziców chłopaka.



„Park Jurajski”

W parku ze sklonowanymi dinozaurami, tuż przed oficjalnym otwarciem, dochodzi do awarii zasilania, a przebywający w nim ludzie muszą ratować życie.





„Monty Python i Święty Graal”

Król Artur zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, skutkiem czego przeżyją wspólnie wiele absurdalnych przygód.





„E.T.”

Pozostawiony przypadkowo na Ziemi kosmita zaprzyjaźnia się z małym Elliottem. Niezwykły przybysz próbuje wrócić do domu.





„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Llewelyn Moss znajduje niedaleko granicy z Meksykiem paczkę heroiny, dwa miliony dolarów i wielu zabitych. Zabierając ze sobą gotówkę, nie wie, że jego śladem podąża psychopatyczny morderca.



„Nagi instynkt”



Znany muzyk rockowy zostaje zamordowany. Policjant prowadzący śledztwo wdaje się w romans z główną podejrzaną.



„300”

Ekranizacja komiksu Franka Millera, która opowiada o bitwie pod Termopilami.





„Glory”

Podczas wojny secesyjnej generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć oddział składający się z czarnoskórych żołnierzy. Ich dowódcą zostaje biały pułkownik, Robert Gould Shaw.





„Troja”

Ekranizacja epopei Homera opowiadająca o walce Greków pod murami Troi, aby odbić porwaną królową Sparty.





„The Artist”



George Valentin, gwiazda kina niemego, nie może się pogodzić z udźwiękowieniem filmów. Zakochana w nim Peppy robi wszystko, by przełamać jego uprzedzenia.

Kody na filmy–klasyki w serwisie Netflix

Szukacie filmów klasycznych z konkretnych podkategorii, np. komedii czy dramatów? Z pomocą przychodzą „tajne kody” Netfliksa. Aby znaleźć konkretną kategorię, w wyszukiwarce należy wpisać: „netflix.com/browse/genre/”, a następnie po ukośniku dodać odpowiedni kod. Kody to nic innego jak ciąg liczb, które dopisane w odpowiedni sposób do adresu strony przekierowują widzów na określone kategorie filmów.

Filmy klasyczne



31574



Klasyczne komedie

31694



Klasyki dramatu

29809



Klasyczne filmy science fiction i fantasy



47147



Klasyczne thrillery



46588



Film noir

7687



Klasyczne filmy wojenne

48744



Epopeje

52858





Filmy nieme

53310Czytaj też:

Leni Klum – tak wygląda 17-letnia córka supermodelki. Podobna do mamy?