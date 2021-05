„Czarna owca” –nowy film TVN. W obsadzie Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska

„Czarna owca” – fabuła

Magdalena Popławska jest nauczycielką w szkole katolickiej i ukrywa przed wszystkimi, że woli kobiety. Jej mąż (Arkadiusz Jakubik) od dawna nie może znaleźć pracy, zaś syn (Kamil Szeptycki) marzy o karierze youtubera i niczym poza tym się nie interesuje. Jest jeszcze dziadek (Włodzimierz Press), który wymaga stałej opieki. Wszystko się zmienia, gdy nagle pani domu postanawia pójść za głosem serca, a dziadek znika.

O czym jest „Czarna owca”?

– Film porusza kilka tematów, takich jak wybór między karierą a rodziną, dojrzewaniem do bycia ojcem. To próba odnalezienia się w całkowicie nowej sytuacji życiowej, ale chyba przede wszystkim ten film jest o tym, że dziecko zawiązuje więź na zawsze. Dwie najpiękniejsze emocje to śmiech i płacz – mówi reżyser filmu, Aleksander Pietrzak.

Producenci uważają, że „po doświadczeniach i trudach, które przyniosła nam pandemia, każdy jest teraz spragniony pozytywnych emocji” i – jak twierdzą – te właśnie zapewni im film „Czarna owca”.

