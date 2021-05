Ida Nowakowska została mamą. Pokazała pierwsze zdjęcie dziecka

Pod koniec stycznia podczas programu „Pytanie na śniadanie” Ida Nowakowska pochwaliła się, że ona i jej mąż Jack Herndon już wkrótce zostaną rodzicami. W ubiegłym tygodniu TVP oficjalnie pożegnało jurorkę Dance, dance, dance, która udała się na urlop macierzyński. W poniedziałek 10 maja tancerka poinformowała, że pierwsze dziecko jej i Jacka Herndona przyszło już na świat. W mediach społecznościowych Ida Nowakowska pokazała pierwsze zdjęcie maleństwa. Zdradziła również płeć dziecka - prezenterka urodziła chłopca.

Ida Nowakowska urodziła dziecko

„Wykapany Tata. Like Father, like Son. Nawet punktualność nasz synek odziedziczył po tacie. Przyszedł na świat siłami natury dokładnie siódmego maja, jak wskazywał termin porodu. Prawie 4 kg szczęścia. Jakby to ująć.o godz. 1:04 mój świat obrócił się do góry nogami” - napisała gwiazda TVP w mediach społecznościowych.

Synek Idy Nowakowskiej urodził się w warszawskim Szpitalu im. Świętej Rodziny przy Madalińskiego. „Żadne słowa nigdy nie opiszą mojej dozgonnej wdzięczności. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa i za modlitwę. Przesyłamy potrójną dawkę miłości! Z Bogiem!” - dodała prezenterka.

