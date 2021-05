Ryszard z „Chłopaków do wzięcia” nowym zawodnikiem federacji Najmana. Już doszło do pierwszej awantury. Mamy wideo

Uczestnik „Chłopaków do wzięcia” nowym zawodnikiem federacji Najmana

Marcin Najman poinformował, że Ryszard „Szczena” Dąbrowski, znany z programu „Chłopaki do wzięcia”, jest nowym zawodnikiem jego federacji. Początkowo miał walczyć po raz pierwszy na gali MMA VIP 3, jednak po ostatniej konferencji niewykluczone, że fani tej dyscypliny będą mogli go zobaczyć już na MMA VIP 2 w czerwcu.

Raper o pseudonimie Psychotrop ma zawalczyć planowo na zbliżającej się drugiej edycji wydarzenia. „Szczena”, który brał udział w ostatniej konferencji dotyczącej imprezy, wdał się z muzykiem w polemikę, która skutkowała szarpaniną. Mężczyzn musiała rozdzielać ochrona.

Kłótnia podczas konferencji

Dąbrowski, znany z programu „Chłopaki do wzięcia”, jeszcze podczas show był oskarżany przez swoją partnerkę, że znęca się nad nią. Niejednokrotnie na oczach widzów poniżał kobietę. Para rozstała się, jednak teraz wydaje się, że znów są razem. Stosunku „Szczeny” do kobiet dotyczyła właśnie kłótnia, która wywiązała się na konferencji Najmana. Kontrowersyjny raper w pewnym momencie zapytał Dąbrowskiego, czy będzie nadal bił swoją kobietę, sugerując, że „Szczena” skazany był za przemoc domową. W odpowiedzi uczestnik programu „Chłopaki do wzięcia” nazwał Psychotropa „frajerem”.

Wideo ze zdarzenia zostało zamieszczone w mediach na oficjalnym kanale na YouTube MMA-VIP – polskiej federacji, promującej walki w formule MMA, którą założył Marcin Najman. Nagranie zamieszczamy poniżej, jednak ostrzegamy – zawiera wulgaryzmy.



