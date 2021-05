2. część serialu „Lupin” z datą premiery i zwiastunem. Kiedy kolejna odsłona pojawi się na Netfliksie?

„Lupin” – 2 część – o czym będzie?

„Lupin” był pierwszym francuskim serialem, który znalazł się w TOP10 netfliksowego zestawienia. Główną rolę Assane'a Diopa gra w nim Omar Sy, aktor najbardziej kojarzony z filmu „Nietykalni” z 2011 roku. Pierwsza część „Lupina” kończy się poważnym cliffhangerem.

Drugą odsłonę zapowiedział dziś Netflix, publikując jej zwiastun w sieci. "Żądza zemsty na Hubercie Pellegrinim rozbiła rodzinę Assane’a. Przyparty do muru musi opracować nowy plan, nawet jeśli narazi go to na niebezpieczeństwo" – czytamy w opisie.

Kiedy premiera 2. części serialu „Lupin”?

Serial podzielony jest na części, a nie na sezony. Od początku wiadomo było zatem, że zobaczymy kolejną część. Już w grudniu 2020 roku magazyn „Variety” podawał, że „Lupin” liczył będzie 10. odcinków, tymczasem pierwsza cześć, którą możemy już obejrzeć na Netfliksie, jest złożona z połowy z nich – pięciu. Zabieg z „częściami” Netflix stosował już wcześniej, m.in. zamawiając np. 12 do 18 odcinków serii, a następnie dzieląc ją. Stało się tak np. w przypadku „Szkoły dla elity” czy „Chilling Adventures of Sabrina”.

Kolejna część serialu „Lupin” będzie miała swoją premierę na platformie Netflix już 11 czerwca.

Czytaj też:

„Na noże 2”. Dave Bautista w obsadzie! Znamy go z filmów Marvela