Ostatni klaps na planie filmu „Śubuk”. To nowa propozycja od producentów „Bożego Ciała”

Producenci filmowych perełek takich jak „Carte Blanche”, „Ostatnia Rodzina” czy „Boże Ciało”, przychodzą do nas z nowym filmem. Właśnie zakończyły się zdjęcia do obrazu „Śubuk” w reżyserii Jacka Lusińskiego. Mamy dla was garść informacji o tym nowym projekcie.

„Śubuk” – o czym jest film? Rok 1989. Młoda dziewczyna, Maryśka zachodzi w ciążę ze starszym od niej milicjantem Darkiem. Mężczyzna nie chce dziecka i zmusza kobietę do aborcji. Mimo kiepskiej sytuacji materialnej i ambitnych planów życiowych Maryśka decyduje się urodzić, a Darek usuwa się z jej życia. Wkrótce potem na świat przychodzi jej syn, w którego wychowaniu wspiera ją starsza siostra, Marta. Bardzo szybko okazuje się, że chłopiec mocno różni się od rówieśników: jest dziwnie wycofany, zamknięty w sobie, a jedyne wypowiadane przez niego słowo to „śubuk”. Mijają kolejne lata, syn Maryśki zostaje wyrzucony z przedszkola, a po jakimś czasie pojawia się diagnoza lekarzy: chłopiec ma autyzm. Maryśka początkowo nie wie, jak odnaleźć się w tej sytuacji, a w Polsce lat 90. nikt nie rozumie tego zaburzenia. Kobieta ma przeciwko sobie również zawziętego sąsiada Feliksa, który – słysząc krzyki dziecka w mieszkaniu – donosi na policję, że ta znęca się nad synem. Maryśka jednak nie poddaje się i postanawia dowiedzieć się jak najwięcej o autyzmie oraz zrobić wszystko, aby jej syn mógł podjąć normalną edukację. Wie bowiem, że chłopiec jest ponadprzeciętnie inteligentny, ale wymaga więcej uwagi i cierpliwości od otoczenia. Rzucając wyzwanie służbie zdrowia i polskiemu systemowi oświaty, Maryśka odnajduje inne matki w podobnej sytuacji, ignorowane przez system. Od tej pory kobieta nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swój cel oraz zapewnić swojemu synowi społeczną akceptację i zrozumienie. Obsada i twórcy filmu Trwające od października 2020 do maja 2021 zdjęcia powstawały głównie w Przemyślu i Warszawie. W roli głównej, po raz pierwszy w swojej karierze, występuje Małgorzata Gorol, znana m.in. z filmów „Twarz” Małgorzaty Szumowskiej i „Magnezja” Maćka Bochniaka. Partnerują jej Andrzej Seweryn, Aleksandra Konieczna, Marta Malikowska, Filip Pławiak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik oraz po raz pierwszy na ekranie – Wojtek Krupiński i Wojciech Dolatowski. Reżyserem „Śubuka” jest Jacek Lusiński, twórca „Carte Blanche”. Wspólnie z Szymonem Augustyniakiem jest on również autorem scenariusza, który wygrał konkurs Script Pro w 2019 roku. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Nalazek, za scenografię Marek Zawierucha, za charakteryzację Aneta Brzozowska, a za kostiumy Anna Englert. Producentami filmu są: Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham z Aurum Film, a koproducentami Canal+ Polska oraz Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy. Premiera filmu „Śubuk” planowana jest na 2022 rok. Czytaj też:

