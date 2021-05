„Mam na koncie wstrząs anafilaktyczny przed laty”. Hanna Lis podzieliła się historią z przeszłości

„Alergia niemal nigdy nie jest przeciwskazaniem do szczepienia p/Covid19. Dotyczy to także osób ze wstrząsem anaf. w wywiadzie. Niestety, ale osoby kwalifikujące (w tym lekarze) często o tym nie wiedzą i bezpodstawnie odmawiają zaszczepienia” – napisał na Twitterze Krzysztof Pawlak. Do wpisu lekarza postanowiła odnieść się Hanna Lis.

Hanna Lis: Bez wahania się zaszczepiłam

Dziennikarka poinformowała, że w przeszłości został u niej stwierdzony wstrząs anafilaktyczny, a także opisała, w jaki sposób przeszła szczepienie przeciwko koronawirusowi. „Mam na koncie wstrząs anafilaktyczny przed laty. Szczepienie Pfizerem bez powikłań, nie licząc bólu ramienia przed dobę. Bliska osoba z astmą – zero powikłań. Wspomnienie anafilaksji do miłych nie należy, a jednak bez wahania się zaszczepiłam” – napisała Hanna Lis w mediach społecznościowych.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

We wtorek 11 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 098 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa w kraju. Zmarło 319 osób. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 838 180 przypadków zakażenia. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 70 336.

Z informacji przekazanych w godzinach porannych przez Centrum Informacyjne Rządu wynika, że w Polsce wykonano prawie 14 mln szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest 3 728 697 osób (preparatem Johnson&Johnson lub dwiema dawkami innych preparatów).

