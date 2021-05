Brit Awards 2021. Dua Lipa triumfuje! Lista wszystkich nagrodzonych artystów

Brit Awards



Brit Awards odbywają się co roku i mają na celu uczczenie najlepszych artystów brytyjskiej i międzynarodowej sceny muzycznej. Zwykle ceremonia odbywa się w lutym, jednak w tym roku została przełożona z powodu pandemii koronawirusa.

Podczas gali 11 maja triumfowała Dua Lipa, otrzymując nagrody w aż dwóch kategoriach. Najlepszym singlem ogłoszono „Watermelon Sugar” Harry'ego Stylesa. Z kolei najlepszą międzynarodową artystką solową została Billie Eilish. Taylor Swift otrzymała nagrodę Global Icon Brit Awards, jako pierwsza kobieta w historii. Wcześniej ikonami nazwano między innymi: Eltona Johna, Davida Bowiego czy Robbiego Williamsa.

Brit Awards 2021 – nagrodzeni artyści

Międzynarodowa artystka solowa:

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift



Brytyjski singiel:

220 Kid & GRACEY - Don't Need Love

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith - Rain

Dua Lipa - Physical

Harry Styles - Watermelon Sugar

Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy - Ain't It Different

Joel Corry feat. MNEK - Head & Heart

Nathan Dawe feat. KSI - Lighter

Regard & RAYE - Secrets

S1MBA feat. DTG - Rover

Young T & Bugsey feat. Headie One - Don't Rush





Artystka solowa:

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas





Album:



Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Celeste - Not Your Muse

Dua Lipa - Future Nostalgia

J Hus - Big Conspiracy

Jessie Ware - What's Your Pleasure?



Międzynarodowy artysta solo:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd



Artysta solo:

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud



Przełomowy artysta:

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey





Brytyjska grupa:

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey



Międzynarodowa grupa:

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

HAIM

Run The Jewels



Wschodząca gwiazda:



Griff

Pa Salieu

Rina Sawayama





Global Icon:

