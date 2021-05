„Kowalscy kontra Kowalscy”. Polacy pokochali serial. Będzie 2. sezon!

Popularność serialu Polsatu

Pierwszy sezon serialu liczył 20 odcinków, które emitowane były co tydzień. Wiosną przygody dwóch rodzin w każdą sobotę śledziło średnio 1,5 mln widzów. Podczas emisji stacja była zdecydowanym liderem pasma. Stacja Polsat ogłosiła, że w związku z popularnością produkcji „Kowalscy kontra Kowalscy”, zdecydowała się stworzyć jej kolejny sezon. Nie podano jeszcze, kiedy spodziewać możemy się premiery kolejnej odsłony.

O czym jest serial?

„Kowalscy kontra Kowalscy” opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko – od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia. Siedemnaście lat temu w szpitalu doszło do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowywał się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafiło dziecko bogatych. Gdy prawda wyszła na jaw, ponownie doszło do zamiany, co zaowocowało mnóstwem przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.

Obsada i twórcy serialu

W rolach głównych w serialu pojawili się: Marieta Żukowska, Katarzyna Kwiatkowska, Piotr Adamczyk, Paweł Wawrzecki, Wojciech Mecwaldowski, Patryk Cebulski i Jakub Zdrójkowski. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Okił Khamidov.

