Netflix może uruchomić nową usługę. Na czym polegałaby N-Plus?

N-Plus

Usługa N-Plus miałyby umożliwiać tworzenie playlist z ulubionymi serialami, które moglibyśmy udostępniać naszym znajomym. Zawierałaby także opcję podejrzenia wszystkich utworów, które wykorzystane zostały w danych produkcjach. W N-Plus użytkownicy mieliby ponadto możliwość podejrzenia materiałów zza kulis oraz wysłuchania podcastów. Subskrybenci mogliby też zapisywać się na newslettery w celu otrzymania informacji o nowościach, dotyczących wszystkich seriali, filmów, dokumentów czy programów, które ich interesują. Ciekawą opcją, którą rozważa Netflix, jest też dodanie możliwości wyrażania opinii na temat produkcji, które nadchodzą.

Z ankiety co prawda nie wynika, że N-Plus będzie płatne, jednak fraza „plus” w nazwie może to bezpośrednio sugerować. Netflix co kilka lat podnosi cenę za korzystanie z serwisu, więc niewykluczone jest to, że nowa opcja będzie dodatkowo płatna.

Netflix

