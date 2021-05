Dorota Wellman bohaterką „Wiadomości”. TVP wypomina jej przekleństwa

We wtorkowym wydaniu „Wiadomości” pojawił się materiał o projekcie „Smart Senior”, za który odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Skierowany jest on do osób powyżej 50. roku życia, a jedną z trenerek ma być Dorota Wellman.

Prowadząca wydanie Edyta Lewandowska, zapowiadając materiał, podkreśliła, że projekt kosztuje 700 tysięcy złotych. – Weźmie w nim udział 60 osób, co oznacza, że przeszkolenie każdego uczestnika pochłonie około 10 tysięcy złotych. Dużo? Zdaniem samorządowców Koalicji Obywatelskiej to prawdziwa okazja, tym bardziej że szkolić będzie gwiazda TVN – powiedziała Lewandowska, a reporter komentujący projekt stwierdził, że „zdaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu obsługa smartfona to wiedza tajemna i bardzo kosztowna”.

TVP wypomina Wellman przekleństwa na wizji

Broniący projektu urzędnicy, występujący w materiale, stwierdzili, że skupili się na tym, aby eksperci, biorący w nim udział mieli umiejętności i doświadczenie w pracy z ludźmi w różnym wieku.

– Biorąc pod uwagę kryteria, wybór Doroty Wellman jest zaskakujący – usłyszeli widzowie Telewizji Polskiej. Wówczas Wiadomości przypomniały fragment prowadzonego przez gwiazdę TVN programu „Miasto kobiet”, w którym dziennikarka, mówiąc o tym, co najbardziej denerwuje ją w wizytach lekarskich, powiedziała: – Jak mi lekarz k*** mówi, że mam żyć bez stresu.

