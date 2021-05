Grimes trafiła do szpitala po nagraniu „SNL”. Artystka wyznaje: Czas na terapię

Kanadyjska piosenkarka opublikowała we wtorek wpis w mediach społecznościowych, w którym podzieliła się wspólnymi zdjęciami z Miley Cyrus, zrobionymi na planie programu „Saturday Night Live”.

W opisie do fotek napisała, że zapomniała wcześniej opublikować zdjęć z „SNL”, ponieważ po nagraniu odcinka dostała ataku paniki, który skutkował pobytem w szpitalu. „Zapomniałam to opublikować, bo jakimś cudem wywołałam u siebie atak paniki i wczoraj trafiłam do szpitala, co było dość przerażające” – napisała artystka. „Myślę, że to dobry czas na rozpoczęcie terapii” – dodała.

W dalszej części wpisu Grimes pochwaliła Miley Cyrus, podkreślając, że ta świetnie występuje „na żywo” i jest „bardzo wyluzowana”. „Jestem bardzo wdzięczna zespołowi »SNL«, że był tak miły i pozwolił mi zostać księżniczką Peach” – zaznaczyła. Dodała też, że jest „bardzo dumna ze swojego pięknego E” – odnosząc się z pewnością do występu Elona Muska.

instagram

Musk w „SNL”

Przypomnijmy, gościnny występ w „SNL” założyciel SpaceX i Tesli rozpoczął od zwyczajowego dla prowadzących show monologu. Widocznie spięty Elon Musk od początku usiłował żartami rozładować atmosferę. Już w pierwszych zdaniach postawił też na odważne wyznanie, nawiązując do swojego monotonnego stylu mowy. – Tej nocy piszę historię jako pierwsza osoba z Aspergerem (zespołem Aspergera – red.), która jest gospodarzem Saturday Night Live – przyznał miliarder. – A przynajmniej pierwszą, która się do tego przyznała – dorzucił.

Elon Musk i Grimes są związani od 2018 roku. 4 maja 2020 para powitała swojego pierwszego syna.

Czytaj też:

„Halston” jeszcze przed premierą, a już z kontrowersjami. Co rodzina projektanta zarzuca Murphy'emu i Netfliksowi?