Anna Starmach urodziła. Jurorka „Masterchefa” zdradziła płeć i imię dziecka

Ania Starmach zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma w ramionach noworodka. „Mamy go! Gustaw, Gucio jest już z nami. Najlepiej” – napisała pod fotografią ekspertka kulinarna. Jurorka „Masterchefa” i jej mąż Piotr Kusek, mają już trzyletnią córkę Jagnę. Dziewczynka dała się rodzicom we znaki. „Kocham moje dziecko nad życie, ostatnie dwa lata to najpiękniejsze lata mojego życia, ale też najtrudniejsze, najbardziej obciążające mój organizm i najbardziej niewyspane..”. – pisała w internecie rok temu.

Anna Starmach o ciąży

Gwiazda Masterchefa zawsze była bardzo szczera ze swoimi fanami i nie chciała udawać, że ciąża lub rodzicielstwo to sama przyjemność. Podczas drugiej ciąży Starmach pracowała na planie programu. „Po dość ciężkim pierwszym trymestrze wreszcie odzyskuję siły. Tzn. nadal mogłabym spać 16h, ale na szczęście powrócił apetyt. Na planie i w domu wszyscy się o mnie troszczą, pomagają, a ja... z tej pomocy korzystam” – pisała kulinarna ekspertka, dodając, że podczas pierwszej ciąży do samego końca udawała, że wszystko może sama, ale wie już, jak bardzo się myliła.

