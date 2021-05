„Papiery na szczęście” – nowy serial TVN. W roli głównej gwiazda „M jak miłość”!

TVN szykuje kolejny serial. Tym razem jednak nie będzie to kryminał, a historia miłosna.

„Papiery na szczęście” – o czym będzie serial?

„Serial opowiada historię Marty, żony znanego piłkarza Krisa, która wraz z dwójką dzieci decyduje się porzucić swoje luksusowe życie i postanawia zacząć wszystko od zera. Zatrudnia się w rodzinie zamożnych deweloperów, gdzie poznaje przystojnego Adama” – informuje biuro prasowe TVN. Marta i Adam zakochują się w sobie, ale on jest królem życia, wokół którego kręci się mnóstwo kobiet, tymczasem ona obiecała sobie, że już nigdy nie zwiąże się z kimś takim, jak jej mąż. W roli Marty zobaczymy Adrianę Kalską, a w Adama wcieli się Jakub Sasak.

Ada Kalska odejdzie z M jak miłość?

Czy dołączenie do obsady nowego serialu, sprawi, że Kalska porzuci rolę w „M jak miłość”? Tego jeszcze nie wiemy. Póki co, jej bohaterka Iza, uciekła od męża i wyjechała z kraju. To oznacza, że postać, w którą wciela się Kalska, zniknie na dłuższy czas, jednak nie musi oznaczać jej końca w serialu. Jak na razie ani produkcja, ani aktorka nie zabrała głosu w sprawie swojej przyszłości w „M jak miłość”.

