Gal Gadot ofiarą hejtu w sieci. Wypowiedziała się ws. konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Gadot: Modlę się o pokój

Gadot napisała w mediach społecznościowych, że jej kraj „jest w stanie wojny” i dodała, że „serce jej pęka” z powodu konfliktu. „Izrael zasługuje na to, by żyć jako wolny i bezpieczny naród. Nasi sąsiedzi zasługują na to samo. Modlę się za ofiary i ich rodziny. Modlę się o to, by ta niewyobrażalna wrogość się skończyła. Modlę się, aby nasi przywódcy znaleźli rozwiązanie, abyśmy mogli żyć ramię w ramię, w pokoju” – podkreśliła we wpisie aktorka. 36-latka stwierdziła też, że „to błędne koło, które trwa zbyt długo”.

Oskarżenia w kierunku aktorki

Biorąc pod uwagę polaryzacyjny charakter trudnej sytuacji, reakcje niektórych użytkowników na wpis, były bardzo krzywdzące dla Gadot. Oskarżono aktorkę o wspieranie „czystek etnicznych” i „masowego ludobójstwa”. Pojawiły się także wpisy, w których użytkownicy podkreślali, że chociaż Gadot służyła w Siłach Obronnych Izraela, należy oddać jej to, że nawołuje do pokoju. W końcu, z powodu szumu, który wywołał głos aktorki i obraźliwych komentarzy, które pojawiły się pod postem, Gadot postanowiła wyłączyć możliwość dodawania wpisów.

