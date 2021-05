„Ostatni Komers” – nowy film z Sandrą Drzymalską, znaną z „Sexify”. Mamy zwiastun!

„Ostatni komers” – o czym jest film?



Akcja filmu rozgrywa się w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.

– „Ostatni Komers” ma być świeżą opowieścią o młodych ludziach i ich współczesnych problemach w dobie Internetu, aplikacji dla przyjaciół, romantycznych prospektów, w czasach, w których budowanie prawdziwych relacji jest nienaturalnie utrudnione – mówi reżyser Dawid Nickel.

„Ostatni Komers” oparty na motywach fragmentów powieści „Ma być czysto” Anny Cieplak to pełnometrażowy debiut fabularny Dawida Nickela, zarazem współautora scenariusza do filmu. Nickel ma już na koncie współpracę z Małgorzatą Szumowską („Body/Ciało” i „Twarz”). Za zdjęcia odpowiada Michał Pukowiec („Maryjki”). W obsadzie: Sandra Drzymalska („Sole”), Mikołaj Matczak („Mowa ptaków”), Michał Sitnicki, Agnieszka Żulewska („Demon”), Nel Kaczmarek („Rojst”), Jakub Wróblewski („Kler”), Zofia Świątkiewicz („O mnie się nie martw”) i Dobromir Dymecki („Nic nie ginie”). Muzyka: DJ Lotos, Low Roar, Duit, Kalwi&Remi, Hania Rani, Bella Ćwir, Rysy, Rotterdam Terror Corps. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję z ramienia No Sugar Films odpowiadała Marta Habior („Słodki koniec dnia”). Koproducent – Telewizja Polska. Partnerzy: ColorOFFon i Halo. Dystrybucja w Polsce – Galapagos Films.

– Dawid (Nickel) nosił tę historię pod sercem, trzeba było tylko dopisać boczne wątki, trochę ją wzbogacić. Sięgnęliśmy więc po powieść Anny Cieplak „Ma być czysto”. Idealnie dopełniała portret pokolenia, o którym miał być ten film – mówi producentka Marta Habior.

Kiedy premiera filmu?

„Ostatni Komers” ma już na swoim koncie nagrodę dla najlepszego filmu w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, nagrodę Jury Młodych oraz wyróżnienia dla aktorki Sandry Drzymalskiej i autora zdjęć Michała Pukowca. W czerwcu zostanie pokazany w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Do kin obraz trafi 18 czerwca.

