Eurowizja 2021. Jest wideo z prób Rafała Brzozowskiego. Internauci skonfundowani

Występ Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021



W tym momencie wideo z próby występu Rafała Brzozowskiego, zamieszczone dziś w mediach społecznościowych, zebrało 2,4 tys. kciuków w górę i 1,3 tys. kciuków w dół. W komentarzach widzowie zwracają uwagę na to, że przez umieszczone na scenie sztuczne ognie, nie widać samego reprezentanta Polski. „Nie bądź nieśmiała Polsko, pozwól nam zobaczyć swojego piosenkarza”, „Zdejmuje okulary tylko po to, żeby zakryć swoją twarz sztucznymi ogniami”, „Kocham ten koncept »nie pozwolimy wam zobaczyć artysty«”, „Nie wiedziałam, że Polska chce go spalić żywcem na scenie” – to najpopularniejsze z komentarzy zamieszczonych pod nagraniem.

U boku Rafała Brzozowskiego na scenie pojawia się czterech tancerzy – Miłosz Kuterasiński, Daniel Borzewski, Bartosz Kołecki i Maciej Miśkiewicz. Wokalnie wesprze go chórzysta Paweł Skipa, znany z programu „Jaka to melodia?”.

Eurowizja 2021. Kiedy zobaczymy występ Brzozowskiego?



Przypomnijmy, utwór „The Ride” znalazł się na czele listy najbardziej nielubianych utworów Eurowizji 2021. Brzozowski jednak w kwietniu w Radiu ZET ocenił, że jego piosenka „ma szansę podbić Europę”. – Rozmawiałem z wieloma dziennikarzami z różnych państw i ta piosenka się podoba. Dziwne jest to, że w Polsce jest na nią hejt, a za granicą nie – poinformował.

Rafał Brzozowski wystąpi w drugim półfinale Eurowizji 2021, który odbędzie się w czwartek 20 maja. Finał konkursu odbędzie się 22 maja. O tym, czy Polska awansuje, zdecydują jurorzy i telewidzowie.

Czytaj też:

„The Crown”. W 5. sezonie zobaczymy wypadek księżnej Diany. Twórca serialu „świadomy odpowiedzialności”