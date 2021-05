Netflix: Nadchodzi sequel filmu „Enola Holmes”. Na podkładzie Millie Bobby Brown i Henry Cavill

Na profilach w mediach społecznościowych Netfliksa pojawił się kadr z „Enoli Holmes”, przedstawiający samą głowną bohaterkę, trzymającą gazetę z okładką, na której możemy przeczytać: „Sequel nadchodzi. Millie Bobby Brown i Henry Cavill powracają do świata Enoli Holmes!”.

Film „Enola Holmes” zadebiutował na Netfliksie we wrześniu 2020 roku. Henry Cavill wciela się w nim w Sherlocka Holmesa, jednak główne skrzypce gra oczywiście tytułowa bohaterka, którą gra Millie Bobby Brown, znana z innej popularnej serii - „Stranger Things”. Scenariusz do pierwszej części tej opowieści napisał Jack Thorne („The Eddy”, „Kiri”, „National Treasure”), a reżyserem był Harry Bradbeer („A Is for Acid”, „As the Beast Sleeps”).

O czym jest film „Enola Holmes” ?

Anglia, rok 1884. Świat stoi u progu wielkich zmian. W dzień swoich 16. urodzin Enola Holmes (Millie Bobby Brown) odkrywa, że jej matka (Helena Bonham Carter) zniknęła, pozostawiając po sobie dziwaczne podarunki, bez żadnych wskazówek ani informacji o obecnym miejscu pobytu. Ciesząca się do tej pory beztroskim dzieciństwem Enola nagle trafia pod opiekę swoich braci, Sherlocka (Henry Cavill) i Mycrofta (Sam Claflin), którzy planują odesłać ją do szkoły z internatem dla „młodych dam". Dziewczyna ma jednak inne plany – ucieka, aby odnaleźć swoją matkę w Londynie. Wkrótce okazuje się, że jej własna misja powiązana jest z losami młodego, tajemniczego uciekiniera, Lorda (Louis Partridge). Rozwijająca swoje umiejętności detektywistyczne Enola okazuje się sprytniejsza od swojego słynnego brata i natrafia na trop spisku, który może odmienić historię ludzkości.

Film oparty jest na serii powieści autorstwa Nancy Springer.

