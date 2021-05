Robert De Niro doznał kontuzji. Co z „Killers of the flower moon”?

Choć ma na koncie wiele ról, które zapadły kinomanom w pamięci, oraz sporo nagród, Robert De Niro nie planuje emerytury. – Na chwilę obecną nie wyobrażam sobie, abym mógł przestać grać – mówił na festiwalu filmowym Doha Tribeca kilka lat temu. Obecnie hollywoodzki aktor jest zaangażowany w nowy film Martina Scorsese – „Killers of the flower moon”.

Robert De Niro kontuzjowany

Jak donosi portal deadline.com, gwiazdor doznał urazu nogi podczas pobytu w Oklahomie, gdzie udał się, by kręcić „Killers of the flower moon”. Jak podkreślono, do wypadku nie doszło na planie „Killers of the flower moon”. Obecnie De Niro ma być w drodze do Nowego Jorku, gdzie zgłosi się po pomoc medyczną. Nie wiadomo, jak poważna jest jego kontuzja, jednak według źródeł portalu, nie opóźni ona zdjęć do filmu.

„Killers of the flower moon” oparty jest na książce Dawida Granna i opowiada o serii morderstw na Indianach w latach 20-tych, do których doszło w Oklahomie. Oprócz De Niro, w filmie zobaczymy jeszcze między innymi Leonarda DiCaprio i Lily Gladstone.

Czytaj też:

Szczęśliwiec będzie mógł zagrać w filmie Scorsese. De Niro i DiCaprio ogłaszają szczególną akcję