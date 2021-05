Martyna Wojciechowska zwraca uwagę na sytuację kobiet w pandemii. „Ucierpiały bardziej”

W programie „Kobieta na krańcu świata” nie raz udowodniła, że nie boi się trudnych tematów. Martyna Wojciechowska szczególnie dużo uwagi poświęca sytuacji kobiet. Zdaniem gwiazdy TVN, pandemia odcisnęła większe piętno właśnie na płci pięknej.

Martyna Wojciechowska: COVID-19 w większym stopniu dotknął kobiety

– COVID-19 w większym stopniu dotknął kobiety i będzie dotykał, bo kobiety w większości pracują w tych usługach, które właśnie w pandemii ucierpiały najbardziej – powiedziała Wojciechowska w rozmowie z Sekielskim na jego kanale na Youtube. Zwróciła też uwagę, że kobiety mają więcej obowiązków, niż mężczyźni. – Kobiety są trzy razy bardziej obciążone pracą w domu, czyli obowiązkami domowymi. Ten podział nie jest równy i nie będzie równy jeszcze przez długi czas – stwierdziła gwiazda TVN.

Samotne rodzicielstwo Wojciechowskiej

Dziennikarka przypomniała w wywiadzie, że praca w domu, to dla większości pań oznacza połączenie obowiązków zawodowych z tak prozaicznymi domowymi sprawami, jak pranie, gotowanie czy zajęcie się dziećmi. – Mierzymy się z dużymi wyzwaniami – stwierdziła podróżniczka. Jej zdaniem samotne rodzicielstwo też dało jej ważną lekcję. – Pomaga mi doświadczenie bycia mamą, szczególnie samotną i to właściwie przez większość życia dziecka, bo to wymaga ogromnej dyscypliny i organizacji – stwierdziła Wojciechowska.

